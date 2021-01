Dayane Mello racconta a Carlotta Dell’Isola della figlia Sofia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Momenti di dolcezza e nostalgia nella casa di Cinecittà: le due ragazze si scambiano confidenze Questa mattina Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola si sono ritagliate uno spazio per scambiarsi delle confidenze. In particolare la modella brasiliana, che sente molto la mancanza di sua figlia Sofia ha raccontato dei momenti che trascorre con la bambina, di 6 anni, nata dalla relazione di Dayane con Stefano Sala, con il quale la piccola vive. Carlotta, curiosa e affascinata dai racconti di Dayane, l’ha ascoltata mentre la modella le ha raccontato dei particolari: “Non mi ricordo nemmeno che vita facevo senza di lei – ha detto – Come se qualcosa fosse stato cancellato dalla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Momenti di dolcezza e nostalgia nella casa di Cinecittà: le due ragazze si scambiano confidenze Questa mattinasi sono ritagliate uno spazio per scambiarsi delle confidenze. In particolare la mobrasiliana, che sente molto la mancanza di suahato dei momenti che trascorre con la bambina, di 6 anni, nata dalla relazione dicon Stefano Sala, con il quale la piccola vive., curiosa e affascinata dai racconti di, l’ha ascoltata mentre la mole hato dei particolari: “Non mi ricordo nemmeno che vita facevo senza di lei – ha detto – Come se qualcosa fosse stato cancellato dalla ...

