Corsport | Roma | tentato ammutinamento dei calciatori «Non ci alleniamo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sale la tensione in casacome riporta oggi il Corriere dello Sport, che parla addirittura di unin piena regola per igiallorossi, rientrato dopo 3 ore di discussioni e scontri. Clima teso non solo per la questione dell’allontanamento di Gombar, ma soprattuto per una questione interna, riguardante un calciatore e un membro dello staff «Una cosa grave» raccontano spifferi di spogliatoio. In un momento già così delicato per lasotto il profilo strettamente calcistico, proprio non ci volevano questioni personali ad alimentare malumori nello spogliatoio Resta la situazione desolante in cui si è trovato incolpevolmente Fonseca, sceso in campo in tenuta da allenamento con i collaboratori in attesa della squadra. Che invece è rimasta nello spogliatoio, compatto nella protesta: «Noi ...