Chi è Daniele Dezi | producer del duo Frenetik&Orang3 e fidanzato di Gaia Gozzi

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincitrice di Amici, ex protagonista di X Factor e futura protagonista di Sanremo,ha fatto notizia negli ultimi giorni per una foto postata come story di Instagram che vede la cantante italo-brasiliana in compagnia di un uomo – accompagnata da una semplice parola “Tu”. In tanti si sono interrogati: chi è quest’uomo, che tutti hanno supposto sia ildi? Si tratta di, produttore musicale, bassista e autore (è anche tra gli autori di ‘cuore amaro’, la canzone con cuiandrà a Sanremo). Produttore musicale, fa parte del duo diFrenetik&Orang3 (di cui vi proponiamo una traccia di seguito, anche se le produzioni effettuate nel corso del tempo sono molteplici) ed è ...