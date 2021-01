“Ballo Ballo” su Amazon Prime, con la rivoluzione della Carrà (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arriva il 25 gennaio su Amazon Prime Video "Ballo Ballo" di Nacho Alvarez, la commedia musicale spagnola che celebra la libertà d'espressione attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà. Un musical leggero e ipercolorato che però racconta anche una rivoluzione. Siamo nella Spagna franchista e la protagonista Maria, interpretata da Ingrid Garcìa-Jonsson, riesce a entrare nel corpo di Ballo del programma di maggior successo del momento, dove incontra e si innamora di Pablo, che però si occupa della censura televisiva. Sulla spinta dei successi della nostra Raffa, tra un Ballo scatenato e l'altro, Maria riuscirà a promuovere una piccola-grande ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arriva il 25 gennaio suVideo "" di Nacho Alvarez, la commedia musicale spagnola che celebra la libertà d'espressione attraverso i più grandi successi di Raffaella. Un musical leggero e ipercolorato che però racconta anche una. Siamo nella Spagna franchista e la protagonista Maria, interpretata da Ingrid Garcìa-Jonsson, riesce a entrare nel corpo didel programma di maggior successo del momento, dove incontra e si innamora di Pablo, che però si occupacensura televisiva. Sulla spinta dei successinostra Raffa, tra unscatenato e l'altro, Maria riuscirà a promuovere una piccola-grande ...

matteorenzi : Ora, non tra sei mesi o un anno, ci giochiamo il futuro dei prossimi 20 anni. Non c’è alcuna questione personale in… - Antonio_Tajani : Da parte nostra nessun sostegno al governo. E nessuno si disturbi a tirare in ballo il PPE o una maggioranza Ursula… - leiballa2pac : pensando intensamente a me che ballo 2pac mentre qualcuno mi guarda - blsnckspace : RT @rosalindadua: Posso dirtelo? Ballo iconico solo perchè si tratta di Dayane #rosmello - mairn_pap : RT @PaolaCorb: 'Voglio ballare, voglio ballare fino a stasera, quant’è che non ballo? Cristo, la vita passa e io non ballo. Non voglio perd… -