(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un nuovo nome si aggiunge alla lista degli uomini dello spettacolo che avrebbero violentato: ilRob. A farlo è la stessa attrice, impegnata in questo periodo con la promozione della sua ultima fatica letteraria, un’autobiografia dal titolo Anatomia di un cuore selvaggio. “È la prima volta che parlo di. Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga dello), ne aveva una bottiglia”, ha dettolodelRob“Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto”, ha detto ...

HuffPostItalia : Asia Argento accusa il regista Rob Cohen: 'Nel 2002 abusò di me' - infoitcultura : 'Drogata e violentata da un regista': la denuncia di Asia Argento - cinemaniaco_fb : ?????????????? «Mi ha drogata e stuprata»: Asia Argento accusa il regista di Fast & Furious e xXx - SecolodItalia1 : Asia Argento denuncia un altro stupro: “Il regista Cohen mi ha drogata e violentata” - ParamountItalia : “Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il GHB. Mi sono svegliata la mattina nuda nel su… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento

Sul profilo Instagram del re dei paparazzi, sono apparse delle foto in cui Fabrizio Corona bacia la sua ex Asia Argento: ritorno di fiamma?Del resto, lo dice lui stesso: “The show must go on” a corredo di un’immagine che lo ritrae con Asia. Lei ha la maglia sollevata e mostra il ...