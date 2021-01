Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Viber 46esimo leader americano insieme a kamala Harris Primadonna vicepresidente biden parla di vittoria della democrazia e chiede di unire il paese il neo presidente firma subito 17 ordini esecutivi obbligo di mascherine distanza contro il covid rientro nella accordo di Parigi sul clima revoca del divieto di ingresso negli Stati Uniti da alcuni paesi musulmani stoffa l’oleodotto che insistono col Canada al muro col Messico confermata Agnese come prima donna a capo degli 007 ma sentiamo il servizio di Sara Guarino con insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente l’uscita di scena di finisce una transizione lunga e tesissima segnata dal drammatico stato il congresso il passaggio di consegna per una stagione nuova per gli Stati Uniti per tutto l’occidente Tuttaviala parte ...