Strada in salita per Conte | governo in affanno su ricerca volenterosi E caso Cesa non aiuta

Il caso Cesa rischia di complicare il cammino, già non facile, per dar vita ai gruppi parlamentari dei "volenterosi" a sostegno del governo. In queste ore continuano frenetici i contatti, ma la situazione non si sblocca e il tempo stringe. "O nasce entro domenica o temo che non ce la facciamo", confida una fonte parlamentare. Bruno Tabacci, con il suo Centro democratico, è uno dei principali registi dell'operazione. Stamani alla Camera ha avuto vari incontri, tra gli altri con il Dc Gianfranco Rotondi, vice capogruppo di Forza Italia. La componente Cd nel Misto al momento alla Camera registra (dopo l'arrivo di Renata Polverini) 12 deputati, ne mancano quindi 8 per la costituzione del gruppo e il riequilibrio nelle commissioni. Anche al Senato si lavora e in questo caso il 'veicolo' è la componente ...

Il caso Cesa rischia di complicare il cammino, già non facile, per dar vita ai gruppi parlamentari dei “volenterosi” a sostegno del governo. In queste ore continuano frenetici i contatti, ma la ...

Crisi, il centrodestra vede Mattarella e confida nella saggezza del Capo dello Stato per sbloccare lo stallo

Per Salvini, Meloni e Tajani è impossibile lavorare con questo Parlamento, mentre continua la caccia ai 'costruttori' ...

Per Salvini, Meloni e Tajani è impossibile lavorare con questo Parlamento, mentre continua la caccia ai 'costruttori' ...