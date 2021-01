Stasera in tv “Il diritto di uccidere”: le rivoluzioni nascono con un video youtube (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel 2015 il regista di “Ender’s Game” ed “X-men le origini- Wolverine” Gavin Hood, ha diretto “Il diritto di uccidere“. Un film controverso sull’uso dei droni in guerra che apre riflessioni complesse in cui prendere una posizione netta è complicato.“Il diritto di uccidere” ha già un titolo paradossale, se pensiamo che quello originale sia “Eye in the Sky“. Occhi nel cielo che devono prendere delle decisioni impossibili da un punto di vista umano, ma fondamentali per il futuro dell’uomo. Chi da il diritto ad un altro di decidere della vita o della morte? Gavin Hood lascia allo spettatore l’ardua sentenza. Il trailer ufficialeSiamo in grado di colpire un bersaglio con assoluta precisione Il colonnello Katherine Powell, il tenente Steve Watts, il generale Frank Benson, Carrie Gershon, la povera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel 2015 il regista di “Ender’s Game” ed “X-men le origini- Wolverine” Gavin Hood, ha diretto “Ildi“. Un film controverso sull’uso dei droni in guerra che apre riflessioni complesse in cui prendere una posizione netta è complicato.“Ildi” ha già un titolo paradossale, se pensiamo che quello originale sia “Eye in the Sky“. Occhi nel cielo che devono prendere delle decisioni impossibili da un punto di vista umano, ma fondamentali per il futuro dell’uomo. Chi da ilad un altro di decidere della vita o della morte? Gavin Hood lascia allo spettatore l’ardua sentenza. Il trailer ufficialeSiamo in grado di colpire un bersaglio con assoluta precisione Il colonnello Katherine Powell, il tenente Steve Watts, il generale Frank Benson, Carrie Gershon, la povera ...

mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 21 gennaio 2021 ? Il diritto di uccidere, Le quattro piume o Le pa… - zazoomblog : Il diritto di uccidere la trama del film stasera su Rai Movie giovedì 21 gennaio - #diritto #uccidere #trama… - zazoomblog : Il diritto di uccidere la trama del film stasera su Rai Movie giovedì 21 gennaio - #diritto #uccidere #trama… - Filippo40877657 : direi che dopo stasera Szczesny entra di diritto nella top 10 portieri attuali, no? - saveriocamba : @FabrizioRomano stasera @DiMarzio parlava ancora di trattative per provare a limare il diritto. È chiusa a 30 con… -