Rai, scatta l’austerity: tagli di 32 milioni ai dipendenti e di 15 milioni ai programmi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rai L’AD Rai Fabrizio Salini lo aveva anticipato: nel 2021 l’azienda di Viale Mazzini andrà incontro a “rilevanti interventi di razionalizzazione“. Leggasi tagli e misure di austerità. Secondo le stime, l’operazione dovrà assicurare risparmi per 67 milioni di euro andando a colpire più fronti di spesa, compresi gli straordinari e le maggiorazioni in busta paga per i dipendenti. A fornire i numeri della manovra è la stessa Repubblica, secondo cui la “razionalizzazione delle componenti variabili” – come i già citati extra sui compensi – comporterà minori uscite per 28 milioni di euro (entro settembre) e per 32 milioni (entro dicembre). Quest’ultimo dato, che misura l’impatto economico complessivo dei tagli al costo del personale nel ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rai L’AD Rai Fabrizio Salini lo aveva anticipato: nel 2021 l’azienda di Viale Mazzini andrà incontro a “rilevanti interventi di razionalizzazione“. Leggasie misure di austerità. Secondo le stime, l’operazione dovrà assicurare risparmi per 67di euro andando a colpire più fronti di spesa, compresi gli straordinari e le maggiorazioni in busta paga per i. A fornire i numeri della manovra è la stessa Repubblica, secondo cui la “razionalizzazione delle componenti variabili” – come i già citati extra sui compensi – comporterà minori uscite per 28di euro (entro settembre) e per 32(entro dicembre). Quest’ultimo dato, che misura l’impatto economico complessivo deial costo del personale nel ...

nieddupierpaolo : RT @aderenzis1: Rai, nel bilancio scatta l'austerity. Tagli record nel 2021. 'Meno 32 milioni per i dipendenti' - aderenzis1 : Rai, nel bilancio scatta l'austerity. Tagli record nel 2021. 'Meno 32 milioni per i dipendenti' - TuttoQuaNews : RT @rep_economia: Rai, nel bilancio scatta l'austerity. Tagli record nel 2021. 'Meno 32 milioni per i dipendenti' [aggiornamento delle 10:1… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Rai, scatta l'austerity. Tagli record nel 2021. 'Meno 32 milioni per i dipendenti' - raspa90 : RT @rep_economia: Rai, nel bilancio scatta l'austerity. Tagli record nel 2021. 'Meno 32 milioni per i dipendenti' [aggiornamento delle 10:1… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai scatta Rai, nel bilancio scatta l'austerity. Tagli record nel 2021. "Meno 32 milioni per i dipendenti" la Repubblica Rai, scatta l’austerity: tagli di 32 milioni ai dipendenti e di 15 milioni ai programmi

L’AD Rai Fabrizio Salini lo aveva anticipato: nel 2021 l’azienda di Viale Mazzini andrà incontro a “rilevanti interventi di razionalizzazione“. Leggasi tagli e misure di austerità. Secondo le stime, l ...

Avanti un Altro torna a marzo. Sonia Bruganelli e la foto su Instagram senza Luca Laurenti

A marzo tornerà Avanti un altro ma è già… giallo. Cosa è successo? E’ successo che sul profilo Instagram della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è comparso uno scatto relativo al nuovo spot c ...

L’AD Rai Fabrizio Salini lo aveva anticipato: nel 2021 l’azienda di Viale Mazzini andrà incontro a “rilevanti interventi di razionalizzazione“. Leggasi tagli e misure di austerità. Secondo le stime, l ...A marzo tornerà Avanti un altro ma è già… giallo. Cosa è successo? E’ successo che sul profilo Instagram della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è comparso uno scatto relativo al nuovo spot c ...