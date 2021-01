“Intendo svuotare il sacco”. Quel verbale di Lorenzo Cesa del 1993 e l’accusa di corruzione (finita col non luogo a procedere) (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ricercato consigliere comunale di Roma, considerato dagli inquirenti un tramite per la raccolta di tangenti tra le strutture dell’Anas e gli imprenditori: è Lorenzo Cesa”. È il 6 marzo del 1993 e con questo lancio Ansa che il politico di centrodestra fa il suo esordio nella cronaca giudiziaria nazionale. E quindi ventotto anni prima dell’ultimo avviso di garanzia, relativo all’inchiesta anti – ‘ndrangheta della procura di Catanzaro, che lo ha spinto a dimettersi da segretario dell’Udc. Dopo un paio di giorni da Quel lancio dell’Ansa, Cesa si consegna e nel carcere di Regina Coeli e riempie un verbale che rimarrà famoso per il suo incipit: “Oggi mi sento più sereno e Intendo svuotare il sacco”. Che tipo di sacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ricercato consigliere comunale di Roma, considerato dagli inquirenti un tramite per la raccolta di tangenti tra le strutture dell’Anas e gli imprenditori: è”. È il 6 marzo dele con questo lancio Ansa che il politico di centrodestra fa il suo esordio nella cronaca giudiziaria nazionale. E quindi ventotto anni prima dell’ultimo avviso di garanzia, relativo all’inchiesta anti – ‘ndrangheta della procura di Catanzaro, che lo ha spinto a dimettersi da segretario dell’Udc. Dopo un paio di giorni dalancio dell’Ansa,si consegna e nel carcere di Regina Coeli e riempie unche rimarrà famoso per il suo incipit: “Oggi mi sento più sereno eil”. Che tipo di...

"Ricercato consigliere comunale di Roma, considerato dagli inquirenti un tramite per la raccolta di tangenti tra le strutture dell'Anas e gli imprenditori: è Lorenzo Cesa". È il 6 marzo del 1993 e con ...