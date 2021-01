Governo, “soccorso rosso” per Renzi. Bonaccini e Nardella: «Pd troppo appiattito su Conte» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Metti un sindaco (Dario Nardella) e un governatore (Stefano Bonaccini), entrambi nel Pd e tutt’altro che ostili a Matteo Renzi. Aggiungi le loro dichiarazioni (Repubblica e Ansa) pepate quel tanto che basta verso Zingaretti. A questo punto miscela tutto con la crisi di Governo ed ecco servita l’arma segreta su cui conta l’ex-Rottamatore per dare un capo e una coda alla sua fuoriuscita dalla maggioranza. Il primo cittadino di Firenze e il presidente dell’Emilia-Romagna sono pezzi pregiati della nomenclatura dem. Amministrano una città e una regione strategiche per il potere rosso. Quando parlano, a Roma non possono far finta di non aver sentito. Il sindaco e il governatore al recupero di Renzi Cosicché quando tra il lusco e il brusco Bonaccini picchia forte sul ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Metti un sindaco (Dario) e un governatore (Stefano), entrambi nel Pd e tutt’altro che ostili a Matteo. Aggiungi le loro dichiarazioni (Repubblica e Ansa) pepate quel tanto che basta verso Zingaretti. A questo punto miscela tutto con la crisi died ecco servita l’arma segreta su cui conta l’ex-Rottamatore per dare un capo e una coda alla sua fuoriuscita dalla maggioranza. Il primo cittadino di Firenze e il presidente dell’Emilia-Romagna sono pezzi pregiati della nomenclatura dem. Amministrano una città e una regione strategiche per il potere. Quando parlano, a Roma non possono far finta di non aver sentito. Il sindaco e il governatore al recupero diCosicché quando tra il lusco e il bruscopicchia forte sul ...

Il sindaco di Firenze e il governatore dell'Emilia Romagna chiedono a Zingaretti di non cedere troppo a Conte e al M5S. È musica per Renzi ...

