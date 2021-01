Governo: Renzi, 'a Conte e gli altri dico 'stop polemiche', se confronto ci siamo' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Quale crisi di Governo? Il presidente del consiglio non è andato a dimettersi e non lo farà mai. La crisi che c'è è quella economica. Noi abbiamo lo stesso Pil del '99 dopo la pandemia. Di fronte a questa situazione, il mio personale suggerimento al presidente del Consiglio e tutti gli altri è: smettiamola di fare le polemiche che stanno facendo in queste ore. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo". Lo dice Matteo Renzi a Piazzapulita in onda stasera su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Quale crisi di? Il presidente del consiglio non è andato a dimettersi e non lo farà mai. La crisi che c'è è quella economica. Noi abbiamo lo stesso Pil del '99 dopo la pandemia. Di fronte a questa situazione, il mio personale suggerimento al presidente del Consiglio e tutti gliè: smettiamola di fare leche stanno facendo in queste ore. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci". Lo dice Matteoa Piazzapulita in onda stasera su La7.

ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - AndreaOrlandosp : Renzi vuol fare un governo di unità nazionale ma non con la destra. Boh? - lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - PillaPaladini : RT @ilriformista: Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un programma… - PillaPaladini : RT @mariamacina: CLAUDIO CERASA “...alla fine dei conti il succo della due giorni di crisi parlamentare si può riassumere così: il governo… -