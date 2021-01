Galleria Vittoria, Gip dice no al dissequestro: ancora incertezze sull’inizio dei lavori (Di giovedì 21 gennaio 2021) Galleria Vittoria: il Gip boccia la relazione tecnica del Comune di Napoli e dice no al dissequestro dell’area. Sempre più a rischio la riapertura al traffico entro il 21 marzo. Nuovo colpo di scena per i lavori alla Galleria Vittoria di Napoli, uno dei tunnel strategici della viabilità cittadina (collega il Centro con la zona Leggi su 2anews (Di giovedì 21 gennaio 2021): il Gip boccia la relazione tecnica del Comune di Napoli eno aldell’area. Sempre più a rischio la riapertura al traffico entro il 21 marzo. Nuovo colpo di scena per ialladi Napoli, uno dei tunnel strategici della viabilità cittadina (collega il Centro con la zona

lazzaro14 : Napoli, Galleria Vittoria, il gip boccia il Comune: 'No al dissequestro' - FelixPerrella : RT @rep_napoli: Napoli, Galleria Vittoria, il gip boccia il Comune: 'No al dissequestro' [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle 07:46] h… - bluj53 : RT @rep_napoli: Napoli, Galleria Vittoria, il gip boccia il Comune: 'No al dissequestro' [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle 07:46] h… - rep_napoli : Napoli, Galleria Vittoria, il gip boccia il Comune: 'No al dissequestro' [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, stop alla riapertura della Galleria Vittoria: «Rischio nuovi crolli, impossibile aprire» -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Vittoria Napoli, stop alla riapertura della Galleria Vittoria: «Rischio nuovi crolli, impossibile... Il Mattino Galleria Vittoria, Gip dice no al dissequestro: ancora incertezze sull’inizio dei lavori

Galleria Vittoria, il Gip boccia la relazione tecnica del Comune di Napoli: sempre più a rischio la riapertura al traffico entro il 21 marzo.

Il giudice: la Galleria Vittoria non può essere dissequestrata

Il giudice: la Galleria Vittoria non può essere dissequestrata: respinta la richiesta avanzata dal Comune di Napoli ...

Galleria Vittoria, il Gip boccia la relazione tecnica del Comune di Napoli: sempre più a rischio la riapertura al traffico entro il 21 marzo.Il giudice: la Galleria Vittoria non può essere dissequestrata: respinta la richiesta avanzata dal Comune di Napoli ...