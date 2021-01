Friedman dà della escort a Melania Trump in diretta sulla Rai, ma lui si giustifica (Di giovedì 21 gennaio 2021) A Uno Mattina il giornalista Alan Friedman definisce la moglie di Trump come “escort”: in studio nessuno lo blocca e lui giustifica l’uscita come errore di traduzione: la vicenda In occasione della cerimonia di insediamento del neo eletto Joe Biden alla casa bianca, i conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti hanno affrontato l’argomento durante la puntata di Uno Mattina. Fra gli ospiti il giornalista Alan Friedman, che parlando dell’addio di Trump alla casa bianca ha detto testualmente: “Trump si mette in aereo con la sua escort, con sua moglie e vanno in Florida”. La non-reazione in studio In studio alle parole di Friedman scappano dei sorrisi e un timidissimo “no” da parte della ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 gennaio 2021) A Uno Mattina il giornalista Alandefinisce la moglie dicome “”: in studio nessuno lo blocca e luil’uscita come errore di traduzione: la vicenda In occasionecerimonia di insediamento del neo eletto Joe Biden alla casa bianca, i conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti hanno affrontato l’argomento durante la puntata di Uno Mattina. Fra gli ospiti il giornalista Alan, che parlando dell’addio dialla casa bianca ha detto testualmente: “si mette in aereo con la sua, con sua moglie e vanno in Florida”. La non-reazione in studio In studio alle parole discappano dei sorrisi e un timidissimo “no” da parte...

stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - stanzaselvaggia : Alan Friedman ha dato della escort a Melania Trump (con finta gaffe). - LegaSalvini : #Morelli: Oggi altri 32 miliardi, Conte, il Pd e i 5Stelle hanno speso a DEBITO 140 e passa miliardi in 10 mesi ma… - FBastardInside : RT @Pgreco_: Buongiorno onorevole @lauraboldrini. Nulla da dire su Friedman che dà della escort alla moglie di Trump è tutti ridono? https:… - umbertoliuzzo : RT @giobandnere: Ma, su Alan Friedman che da della escort a Melania Trump, tutti zitti i soliti indignati a targhe alterne? -