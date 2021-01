Energia, Eni migliora la propria performance nell’indice FTSE4Good Developed (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Eni ha migliorato la propria performance nel FTSE4Good Developed Index, raggiungendo un punteggio di 4,5 su 5 a seguito della revisione semestrale di dicembre 2020. Questo conferma il posizionamento di Eni tra le top 5 del settore oil & gas. A segnalarlo è la stessa compagnia petrolifera in una nota. L’indice è costruito sulla base della performance ambientali, sociali e di governance (ESG) delle società. Creato dal provider internazionale di indici FTSE Russell, l’indice comprende 1.013 titoli, di cui 38 nel settore oil&gas, selezionati tra oltre 2.100 titoli dell’indice globale FTSE Developed. La liquidità del FTS4Good lo rende adatto per una vasta gamma di prodotti finanziari passivi focalizzati sugli investimenti sostenibili. “Questo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Eni hato lanelIndex, raggiungendo un punteggio di 4,5 su 5 a seguito della revisione semestrale di dicembre 2020. Questo conferma il posizionamento di Eni tra le top 5 del settore oil & gas. A segnalarlo è la stessa compagnia petrolifera in una nota. L’indice è costruito sulla base dellaambientali, sociali e di governance (ESG) delle società. Creato dal provider internazionale di indici FTSE Russell, l’indice comprende 1.013 titoli, di cui 38 nel settore oil&gas, selezionati tra oltre 2.100 titoli dell’indice globale FTSE. La liquidità del FTS4Good lo rende adatto per una vasta gamma di prodotti finanziari passivi focalizzati sugli investimenti sostenibili. “Questo ...

