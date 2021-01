Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021: Roeiseland in testa, +6 su Eckhoff. Dorothea Wierer quarta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Marte Olsbu Roeiseland si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 biathlon dopo l’individuale di Anterselva. La norvegese non è andata oltre un deludente 31mo posto sulle nevi italiane e ora ha soltanto sei punti di vantaggio sulla connazionale Tiril Eckhoff: si tratta di un margine ridottissimo in vista della mass start di domenica. Alle loro spalle si trova la svedese Hanna Oeberg, attardata di 27 lunghezze dalla vetta. La nostra Dorothea Wierer rafforza il quarto posto in graduatoria grazie alla quarta piazza odierna, ora la detentrice della Sfera di Cristallo si trova a -104 da Roeiseland. Più indietro la tedesca Franziska Preuss e la bielorussa ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Marte Olsbusi conferma inallagenerale delladeldopo l’individuale di Anterselva. La norvegese non è andata oltre un deludente 31mo posto sulle nevi italiane e ora ha soltanto sei punti di vantaggio sulla connazionale Tiril: si tratta di un margine ridottissimo in vista della mass start di domenica. Alle loro spalle si trova la svedese Hanna Oeberg, attardata di 27 lunghezze dalla vetta. La nostrarafforza il quarto posto in graduatoria grazie allapiazza odierna, ora la detentrice della Sfera di Cristallo si trova a -104 da. Più indietro la tedesca Franziska Preuss e la bielorussa ...

