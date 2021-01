Vaccino Covid, Pfizer sembra sia efficace contro variante inglese (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Vaccino Pfizer-BionTech sembra funzionare anche contro la variante inglese di Covid-19. A questa conclusione arrivano due diversi studi, di cui uno condotto dai ricercatori della stessa BionTech, disponibili in preprint su ‘bioRxiv’, cioè non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica. L’equipe dell’azienda biotech ha studiato sia il ceppo di riferimento di Wuhan sia la variante B117, e le annesse mutazioni della proteina Spike, con i sieri di 16 partecipanti a un precedente trial sul Vaccino a mRna contro Covid-19 (Bnt162b2). I sieri presentavano anticorpi neutralizzanti in risposta a entrambe le varianti. Questi dati, “insieme all’immunità combinata indotta dal ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il-BionTechfunzionare ancheladi-19. A questa conclusione arrivano due diversi studi, di cui uno condotto dai ricercatori della stessa BionTech, disponibili in preprint su ‘bioRxiv’, cioè non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica. L’equipe dell’azienda biotech ha studiato sia il ceppo di riferimento di Wuhan sia laB117, e le annesse mutazioni della proteina Spike, con i sieri di 16 partecipanti a un precedente trial sula mRna-19 (Bnt162b2). I sieri presentavano anticorpi neutralizzanti in risposta a entrambe le varianti. Questi dati, “insieme all’immunità combinata indotta dal ...

