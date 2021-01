Sanità, Corte dei conti: “Marcate differenze tra nord e sud in uso risorse Piano riqualificazione” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal 1999 fino alla legge finanziaria del 2006 sono stati stanziati circa 1 miliardo e 200 milioni di euro per il perseguimento di standard di salute, di qualità e di efficienza dei servizi da erogare soprattutto nei centri urbani delle aree centro-meridionali dell’Italia che, tuttavia, “registrano ancora sensibili ritardi rispetto alle grandi metropoli del settentrione”. Degli originari 302 interventi che, a seguito di rimodulazioni, sono diventati complessivamente 258 effettivi, quelli conclusi sono stati 20, in esecuzione 23, in sospeso 10 e 19 sono ancora iniziati 19. È quanto emerge della Relazione sugli “Interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”, approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal 1999 fino alla legge finanziaria del 2006 sono stati stanziati circa 1 miliardo e 200 milioni di euro per il perseguimento di standard di salute, di qualità e di efficienza dei servizi da erogare soprattutto nei centri urbani delle aree centro-meridionali dell’Italia che, tuttavia, “registrano ancora sensibili ritardi rispetto alle grandi metropoli del settentrione”. Degli originari 302 interventi che, a seguito di rimodulazioni, sono diventati complessivamente 258 effettivi, quelli conclusi sono stati 20, in esecuzione 23, in sospeso 10 e 19 sono ancora iniziati 19. È quanto emerge della Relazione sugli “Interventi di riorganizzazione edell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”, approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato delladei ...

