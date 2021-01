Roma, caos in società: licenziati Gombar e Zubiria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prime conseguenze in casa Roma dopo la clamorosa vista di ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia: licenziati Gombar e Zubiria Prime conseguenze in casa Roma dopo la clamorosa svista di ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia. La sostituzione in più effettuata nei supplementari, e costata la sconfitta a tavolino, ha portato la società giallorossa a licenziare il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Officier Manolo Zubiria. A riportarlo è La Stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prime conseguenze in casadopo la clamorosa vista di ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia:Prime conseguenze in casadopo la clamorosa svista di ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia. La sostituzione in più effettuata nei supplementari, e costata la sconfitta a tavolino, ha portato lagiallorossa a licenziare il team manager Gianlucae il Global Sport Officier Manolo. A riportarlo è La Stampa. Leggi su Calcionews24.com

cmdotcom : #Roma, la furia di #Friedkin dopo il caos sostituzioni e i primi licenziamenti: via #Gombar e #Zubiria… - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?????? Dopo il caos sostituzioni relativo a #RomaSpezia e ai sei cambi effettuati, saltano due posizioni in casa Roma. Si t… - fedesa28 : RT @marcoconterio: ?????? Dopo il caos sostituzioni relativo a #RomaSpezia e ai sei cambi effettuati, saltano due posizioni in casa Roma. Si t… - hbk_89 : RT @marcoconterio: ?????? Dopo il caos sostituzioni relativo a #RomaSpezia e ai sei cambi effettuati, saltano due posizioni in casa Roma. Si t… - crombola : 'Ignorantia legis non excusat' ?? Anche nel Calcio ?? Caso (e caos) @OfficialASRoma, ne abbiamo parlato in esclusi… -