Mandzukic scalpita già | Milan club speciale e ambizioso Darò il massimo

Mediagol : VIDEO #Milan, Mandzukic scalpita: il croato arriva alla 'Madonnina' per le visite mediche -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic scalpita

Quotidiano.net

Al Milan, Mandzukic ritroverà Simon Kjaer con il quale ha condiviso una parentesi al Wolfsburg: “Ci conosciamo dai tempi del Wolfsburg dove arrivammo praticamente assieme. Sono felice di ritrovarlo. A ...Palomino potrebbe dunque prendere il posto di Toloi o Djimsiti in difesa, mentre Maehle scalpita e potrebbe far riposare Gosens. Ma in casa bianconera tira una brutta aria anche oggi, perché la squadr ...