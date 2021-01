Luis Alberto: operazione d’urgenza per il numero 10 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luis Alberto è stato operato di appendicite ieri, 19 gennaio, in serata. Il fantasista che indossa la maglia numero 10 della Lazio, salterà le prossime gare in programma. I giorni di prognosi riservata oscillano fra i 10 e 15. Per le partite di Coppa Italia e campionato, mister Inzaghi dovrà riorganizzare gli schemi di gioco. Coppa Italia: Lazio – Parma, in Tv e formazioni Luis Alberto, quando di nuovo in campo? “Il Mago” così è soprannominato Luis Alberto, tornerà in campo almeno fra due settimane. Il giocatore spagnolo da un po’ di tempo avvertiva un dolore sul lato destro che inizialmente era stato scambiato per la solita pubalgia. Si trattava invece di tutt’altra cosa. Nella giornata di ieri, 19 gennaio, l’attaccante ha effettuato una visita privata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è stato operato di appendicite ieri, 19 gennaio, in serata. Il fantasista che indossa la maglia10 della Lazio, salterà le prossime gare in programma. I giorni di prognosi riservata oscillano fra i 10 e 15. Per le partite di Coppa Italia e campionato, mister Inzaghi dovrà riorganizzare gli schemi di gioco. Coppa Italia: Lazio – Parma, in Tv e formazioni, quando di nuovo in campo? “Il Mago” così è soprannominato, tornerà in campo almeno fra due settimane. Il giocatore spagnolo da un po’ di tempo avvertiva un dolore sul lato destro che inizialmente era stato scambiato per la solita pubalgia. Si trattava invece di tutt’altra cosa. Nella giornata di ieri, 19 gennaio, l’attaccante ha effettuato una visita privata ...

Lazio, Luis Alberto: "Grazie per i messaggi, presto mi rivedrete in campo" - FOTO

"Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni". Questo il post ...

