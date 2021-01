La lotta contro la crisi climatica si trasferisce nei tribunali (di V. Ulivieri)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (di Veronica) Lo stato americano del Delaware ha fatto causa a 31 società dei combustibili fossili, portate in tribunale con l’accusa di aver causato lain corso. Il giudice (su quello competente è in corso una schermaglia legale tra le due parti) dovrà anche decidere sugli impatti ambientali, economici e sociali del cambiamento climatico nello Stato. È uno dei più recenti, e sempre più numerosi, contenziosi avviati nel mondo per chiedere giustizia sul piano del clima. Il suo esito positivo potrebbe rappresentare un significativo precedente. Secondo un rapporto della London School of Economics e della Columbia Law School, tra il 1986 e maggio 2020 si sono contate 1.587 cause a tema climatico: gran parte proprio negli Stati Uniti (1.213), il resto suddiviso in 36 Paesi. E altre 8 presso giudizi ...