Giuseppe Conte resta al governo e cosa succede adesso (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ottiene la fiducia anche al Senato - dopo la Camera, 321 favorevoli – con una maggioranza relativa di 156 voti, il che consente al governo di andare avanti, con inerzia, grazie a quelli che Conte ha definito «volenterosi». I voti contrari sono stati 140 e gli astenuti 16. Ad astenersi è stata Italia Viva, la formazione di Matteo Renzi che ha innescato la crisi di governo, ma non gli ha votato contro certificando il risultato che consente al presidente del Consiglio di proseguire al timone dell'esecutivo, anche se non ha raccolto la maggioranza assoluta fissata a Palazzo Madama a 161 voti. https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1351654353279582209Le «nuove» forze in campo Fra i «volenterosi» che hanno votato la fiducia, i forzisti Maria ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premierottiene la fiducia anche al Senato - dopo la Camera, 321 favorevoli – con una maggioranza relativa di 156 voti, il che consente aldi andare avanti, con inerzia, grazie a quelli cheha definito «volenterosi». I voti contrari sono stati 140 e gli astenuti 16. Ad astenersi è stata Italia Viva, la formazione di Matteo Renzi che ha innescato la crisi di, ma non gli ha votato contro certificando il risultato che consente al presidente del Consiglio di proseguire al timone dell'esecutivo, anche se non ha raccolto la maggioranza assoluta fissata a Palazzo Madama a 161 voti. https://twitter.com/IT/status/1351654353279582209Le «nuove» forze in campo Fra i «volenterosi» che hanno votato la fiducia, i forzisti Maria ...

Mov5Stelle : La replica del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a seguito delle comunicazioni sull'attuale situazione polit… - Mov5Stelle : In diretta dal #Senato per le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'attuale situazione pol… - RaiNews : 'C'era bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No. Abbiamo compiuto ogni sforzo con la massima disponi… - roseandblue : RT @Mov5Stelle: La replica del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a seguito delle comunicazioni sull'attuale situazione politica. htt… - Giusepp66890796 : RT @Lucaaaa01: Italia Viva è morta, dovrà togliere il marchio e sciogliere il partito. Nei prossimi giorni probabilmente i senatori contrib… -