Centrodestra compatto: «Andremo da Mattarella, il Paese è ostaggio di un governo raccogliticcio» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Così non si può andare avanti. Il Centrodestra – all’indomani della fiducia striminzita del Senato a Conte – non si sposta di un centimetro. “Intendiamo rappresentare al presidente della Repubblica il nostro punto di vista sulla situazione. Che è ormai insostenibile”. Questo la posizione compatta della coalizione guidata da Salvini, Meloni, Tajani al termine del vertice che si è tenuto a Montecitorio. Oltre ai leader di Lega e Fratelli d’Italia e il numero due di Forza Italia. erano presenti Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. In collegamento via Zoom Silvio Berlusconi dalla Provenza e il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Centrodestra: situazione insostenibile, Andremo da Mattarella “Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Così non si può andare avanti. Il– all’indomani della fiducia striminzita del Senato a Conte – non si sposta di un centimetro. “Intendiamo rappresentare al presidente della Repubblica il nostro punto di vista sulla situazione. Che è ormai insostenibile”. Questo la posizione compatta della coalizione guidata da Salvini, Meloni, Tajani al termine del vertice che si è tenuto a Montecitorio. Oltre ai leader di Lega e Fratelli d’Italia e il numero due di Forza Italia. erano presenti Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. In collegamento via Zoom Silvio Berlusconi dalla Provenza e il governatore della Liguria, Giovanni Toti.: situazione insostenibile,da“Ilnon può restaredi unincapace, arrogante e ...

LegaSalvini : NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA 'Il centrodestra è unito e compatto in tutte le sue componenti. Mentre l’ex maggi… - matteosalvinimi : Litiga per rimpasti e poltrone. Il centrodestra, maggioranza nel Paese con la Lega al primo posto, è compatto e pro… - Nerot45888119 : RT @Libero_official: #Salvini, #Meloni e #Tajani pronti a salire al Quirinale: 'Il presidente non può più chiudere un occhio' #crisidelcavo… - BernardinoNico4 : RT @SecolodItalia1: Centrodestra compatto: «Andremo da Mattarella, il Paese è ostaggio di un governo raccogliticcio» - GinoVene : RT @Libero_official: #Salvini, #Meloni e #Tajani pronti a salire al Quirinale: 'Il presidente non può più chiudere un occhio' #crisidelcavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra compatto Centrodestra compatto e senza defezioni. "Conte non ha i numeri, vada al Quirinale" LA NAZIONE Il centrodestra voterà compatto lo scostamento di bilancio

«Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio. Si tratta di una minoranza di governo che ...

Governo Conte, cosa succede ora: piano per ampliare (in fretta) la squadra, nodo Renzi

Crisi governo. È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato dal premier Giuseppe Conte dopo il voto di fiducia in Aula al Senato. All'incontro, che non viene ...

«Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio. Si tratta di una minoranza di governo che ...Crisi governo. È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato dal premier Giuseppe Conte dopo il voto di fiducia in Aula al Senato. All'incontro, che non viene ...