Barbara D’Urso svela l’assenza a sorpresa: “Ha avuto una crisi di pianto” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ancora una novità importante durante Pomeriggio5 con l’annuncio a sorpresa di Barbara D’Urso che ha svelato l’assenza dell’ospite che non si è presentato Novità importanti durante l’ultima puntata di Pomeriggio5 con l’annuncio a sorpresa della conduttrice Barbara D’Urso che ha svelato durante il programma: “C’è una poltrona vuota. Ha avuto una crisi di pianto di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ancora una novità importante durante Pomeriggio5 con l’annuncio adiche hatodell’ospite che non si è presentato Novità importanti durante l’ultima puntata di Pomeriggio5 con l’annuncio adella conduttriceche hato durante il programma: “C’è una poltrona vuota. Haunadidi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

itsmc17 : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… - pizzaandbeer_ : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… - LuigiEs_ : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… - scemochileggeah : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… - Methamorphose30 : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero