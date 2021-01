Zaniolo positivo, è giallo: cancella il post in cui dichiarava di essere infetto (Di martedì 19 gennaio 2021) Il centrocampista della Roma, Niccolò Zaniolo, ha cancellato il messaggio su Instagram nel quale annunciava di essere positivo al Covid (websource)Mistero Zaniolo: il centrocampista della Roma ha cancellato questa notte il post su Instagram nel quale due giorni fa aveva annunciato di essere positivo al Covid-19. Un piccolo “giallo”, perché il calciatore risulta effettivamente positivo, e quindi non si era certo trattato di uno “sbaglio”. Non è la prima volta che il giocatore, seppur molto giovane, si distingue per atteggiamenti talvolta fuori le righe. Intanto il suo messaggio è sparito, e con esso i tanti post di sostegno e affetto da parte dei tifosi giallorossi. ... Leggi su instanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Il centrocampista della Roma, Niccolò, hato il messaggio su Instagram nel quale annunciava dial Covid (websource)Mistero: il centrocampista della Roma hato questa notte ilsu Instagram nel quale due giorni fa aveva annunciato dial Covid-19. Un piccolo “”, perché il calciatore risulta effettivamente, e quindi non si era certo trattato di uno “sbaglio”. Non è la prima volta che il giocatore, seppur molto giovane, si distingue per atteggiamenti talvolta fuori le righe. Intanto il suo messaggio è sparito, e con esso i tantidi sostegno e affetto da parte dei tifosirossi. ...

