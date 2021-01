VIDEO Prada Cup, quando One Australia affondò nel 1995. Barca a picco in pochi secondi (Di martedì 19 gennaio 2021) VIDEO ONE Australia SI SPEZZA ED AFFONDA Il rischio corso da American Magic, che domenica scorsa ha scuffiato arrivando ad un passo dall’affondare, ha un precedente della storia dell’America’s Cup, seppur vecchio di oltre un quarto di secolo. Occorre infatti tornare al marzo 1995. Durante il round robin 4 delle Challenger Series dell’America’s Cup, Australia One Challenge affrontava Team New Zealand: nel corso della seconda bolina, complici le proibitive condizioni delle acque di San Diego, con 20 nodi di vento, accadde qualcosa di inimmaginabile. Lo scafo della Barca si spezzò letteralmente in due parti ed iniziò rapidamente ad affondare: l’equipaggio iniziò a tuffarsi in mare per essere poi salvato dalle imBarcazioni di soccorso. Per fortuna tutti gli uomini a bordo abbandonarono ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021)ONESI SPEZZA ED AFFONDA Il rischio corso da American Magic, che domenica scorsa ha scuffiato arrivando ad un passo dall’affondare, ha un precedente della storia dell’America’s Cup, seppur vecchio di oltre un quarto di secolo. Occorre infatti tornare al marzo. Durante il round robin 4 delle Challenger Series dell’America’s Cup,One Challenge affrontava Team New Zealand: nel corso della seconda bolina, complici le proibitive condizioni delle acque di San Diego, con 20 nodi di vento, accadde qualcosa di inimmaginabile. Lo scafo dellasi spezzò letteralmente in due parti ed iniziò rapidamente ad affondare: l’equipaggio iniziò a tuffarsi in mare per essere poi salvato dalle imzioni di soccorso. Per fortuna tutti gli uomini a bordo abbandonarono ...

