Tuttosport | Llorente potrebbe partire titolare contro la Juve

È piuttosto evidente la situazione di emergenza in attacco in cui si trova Rino Gattuso alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juve. Osimhen infortunato ed ancora positivo al covid, Mertens con una caviglia dolorante e Petagna con una botta rimediata nell'ultima sfida contro la Fiorentina limitano le scelte del tecnico azzurro che potrebbe decidere di giocare una carta a sorpresa. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti Fernando Llorente potrebbe partire titolare domani contro la Juve Lascia infatti in dubbio la condizione di Petagna Ce la farà per domani sera? Il pessimismo è forte, anche se il test finale ci sarà oggi prima della partenza per Reggio Emilia. Pensare ad un suo utilizzo ...

