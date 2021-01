Roma, dalla lite al tentato omicidio: 26enne preso a bastonate in testa (Di martedì 19 gennaio 2021) Ha colpito alla testa un 26enne tunisino, poi, come se non bastasse ha continuato ad accanirsi contro di lui. E’ per questo che nella tarda serata di ieri, all’ingresso della stazione di Roma Termini, gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio lo hanno arrestato. In manette per tentato omicidio un nigeriano di 43 anni. I fatti L’uomo, un nigeriano di 43 anni, per motivi ancora da accertare, verosimilmente legati all’occupazione di un giaciglio per la notte, ha aggredito un 26enne tunisino colpendolo alla testa con un bastone e accanendosi sulla vittima nonostante fosse caduta a terra per i colpi ricevuti; i poliziotti, che hanno assistito alla scena, sono intervenuti, evitando l’epilogo peggiore. La vittima, soccorsa dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Ha colpito allauntunisino, poi, come se non bastasse ha continuato ad accanirsi contro di lui. E’ per questo che nella tarda serata di ieri, all’ingresso della stazione diTermini, gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio lo hanno arrestato. In manette perun nigeriano di 43 anni. I fatti L’uomo, un nigeriano di 43 anni, per motivi ancora da accertare, verosimilmente legati all’occupazione di un giaciglio per la notte, ha aggredito untunisino colpendolo allacon un bastone e accanendosi sulla vittima nonostante fosse caduta a terra per i colpi ricevuti; i poliziotti, che hanno assistito alla scena, sono intervenuti, evitando l’epilogo peggiore. La vittima, soccorsa dai ...

