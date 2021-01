Reddito fisso, al via il Lumyna – BlueCove Alternative Credit UCITS Fund (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lumyna Funds (Generali Investments) e BlueCove hanno annunciato il lancio del Lumyna – BlueCove Alternative Credit UCITS Fund sulla piattaforma Lumyna. Il Fondo, lanciato il 17 dicembre 2020 con un patrimonio di circa 120 milioni di dollari, fornirà agli investitori l’accesso al mercato del Credito con una strategia a “rendimento assoluto” attraverso l’operatività tipica di BlueCove che punta alla neutralità dei rendimenti grazie ad investimenti in un universo liquido ed altamente diversificato di strumenti a Reddito fisso. “Siamo entusiasti di portare BlueCove sulla piattaforma Lumyna. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) –s (Generali Investments) ehanno annunciato il lancio delsulla piattaforma. Il Fondo, lanciato il 17 dicembre 2020 con un patrimonio di circa 120 milioni di dollari, fornirà agli investitori l’accesso al mercato delo con una strategia a “rendimento assoluto” attraverso l’operatività tipica diche punta alla neutralità dei rendimenti grazie ad investimenti in un universo liquido ed altamente diversificato di strumenti a. “Siamo entusiasti di portaresulla piattaforma. ...

