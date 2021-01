Napoli, maxi operazione in corso contro clan D’Ausilio: numerosi arresti (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli i parcheggiatori abusivi pagavano una tangente al clan per poter esercitare la loro attività. All’esito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare personale, emessa dal gip del tribunale partenopeo nei confronti di 15 indagati, tutti appartenenti al clan D’Ausilio, operante nei quartieri di Cavalleggeri d’Aosta, Bagnoli, Coroglio e Agnano, ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, lesioni personali, detenzione illegale di armi, estorsione, favoreggiamento, ricettazione. L’11 maggio 2016, il detenuto Felice D’Ausilio, figlio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAi parcheggiatori abusivi pagavano una tangente alper poter esercitare la loro attività. All’esito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di, Direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dihanno eseguito una misura cautelare personale, emessa dal gip del tribunale partenopeo nei confronti di 15 indagati, tutti appartenenti al, operante nei quartieri di Cavalleggeri d’Aosta, Bagnoli, Coroglio e Agnano, ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, lesioni personali, detenzione illegale di armi, estorsione, favoreggiamento, ricettazione. L’11 maggio 2016, il detenuto Felice, figlio ...

carlosibilia : Napoli, maxi operazione in corso contro il clan D'Ausilio: numerosi arresti Dalle prime luci dell’alba è in corso u… - PaolaTacconi : RT @carlosibilia: Napoli, maxi operazione in corso contro il clan D'Ausilio: numerosi arresti Dalle prime luci dell’alba è in corso un’impo… - stefanocasalec : RT @carlosibilia: Napoli, maxi operazione in corso contro il clan D'Ausilio: numerosi arresti Dalle prime luci dell’alba è in corso un’impo… - Man115tn1 : RT @carlosibilia: Napoli, maxi operazione in corso contro il clan D'Ausilio: numerosi arresti Dalle prime luci dell’alba è in corso un’impo… - ConcasRita : RT @carlosibilia: Napoli, maxi operazione in corso contro il clan D'Ausilio: numerosi arresti Dalle prime luci dell’alba è in corso un’impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli maxi Maxi sequestro in un outlet di cinquemila capi firmati: erano contraffatti NapoliToday Cosmetici e mascherine contraffatte, maxi-sequestro in una profumeria di Portici

Sequestro di trucchi e mascherine in una profumeria di Portici: trovate mascherine contraffatte del Napoli e della Disney ...

Maxi sequestro in un outlet di cinquemila capi firmati: erano contraffatti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in un outlet di Casoria (Napoli) 5.000 tra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe c ...

Sequestro di trucchi e mascherine in una profumeria di Portici: trovate mascherine contraffatte del Napoli e della Disney ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in un outlet di Casoria (Napoli) 5.000 tra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe c ...