Muore a 9 anni e i suoi organi salvano 3 bambini (Di martedì 19 gennaio 2021) E' una storia tragica, ma che lascia spazio alla speranza quella che arriva da Palermo, dove una bambina di 9 anni, morta per un arresto cardiaco, ha consentito ad altre tre bambine in altre regioni d'Italia di poter vivere grazie ai suoi organi. "Ho detto sì alla donazione degli organi di mia figlia perché era un gesto che andava fatto. Abbiamo alleviato il dolore di altri bambini e dei loro genitori. La mia bambina adesso è un angelo che ha dato la gioia", ha detto Silvia (nome di fantasia), mamma della piccola che ha dato l'assenso al prelievo degli organi della sua bimba deceduta all'Ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. Un "sì" che ha permesso di salvare altri tre bambini in lista d'attesa per un trapianto. Adesso in varie regioni d'Italia ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) E' una storia tragica, ma che lascia spazio alla speranza quella che arriva da Palermo, dove una bambina di 9, morta per un arresto cardiaco, ha consentito ad altre tre bambine in altre regioni d'Italia di poter vivere grazie ai. "Ho detto sì alla donazione deglidi mia figlia perché era un gesto che andava fatto. Abbiamo alleviato il dolore di altrie dei loro genitori. La mia bambina adesso è un angelo che ha dato la gioia", ha detto Silvia (nome di fantasia), mamma della piccola che ha dato l'assenso al prelievo deglidella sua bimba deceduta all'Ospedale deidel capoluogo siciliano. Un "sì" che ha permesso di salvare altri trein lista d'attesa per un trapianto. Adesso in varie regioni d'Italia ...

