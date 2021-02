Le tre sfide per rendere i podcast redditizi (Di martedì 19 gennaio 2021) I podcast hanno vissuto una doppia infanzia. La prima dopo nascita: nel 2005, pochi mesi dopo essere comparsa per la prima volta in un articolo del Guardian, “podcast” viene nominata parola dell'anno dal New Oxford American Dictionary. La seconda è di questi tempi: il podcast cresce, ma la maturità pare ancora lontana. Chi (e quanto) ascolta podcast in Italia Secondo un sondaggio Ipsos, il 30% degli italiani ascolta podcast almeno una volta al mese, il 4% in più rispetto al 2019. In numeri assoluti, vuol dire 8,5 milioni di persone. Occhio però alla composizione di questa platea: più di un utente su due ha meno di 35 anni; il 22% è laureato e il 10% riveste posizioni professionali elevate; il 61% ha acquistato contenuti online, mentre l'intero comparto del digital audio si ferma al 45%. Altri due ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) Ihanno vissuto una doppia infanzia. La prima dopo nascita: nel 2005, pochi mesi dopo essere comparsa per la prima volta in un articolo del Guardian, “” viene nominata parola dell'anno dal New Oxford American Dictionary. La seconda è di questi tempi: ilcresce, ma la maturità pare ancora lontana. Chi (e quanto) ascoltain Italia Secondo un sondaggio Ipsos, il 30% degli italiani ascoltaalmeno una volta al mese, il 4% in più rispetto al 2019. In numeri assoluti, vuol dire 8,5 milioni di persone. Occhio però alla composizione di questa platea: più di un utente su due ha meno di 35 anni; il 22% è laureato e il 10% riveste posizioni professionali elevate; il 61% ha acquistato contenuti online, mentre l'intero comparto del digital audio si ferma al 45%. Altri due ...

maurizio_bufi : Fisco, concorrenza, lavoro: tre sfide ciclopiche che #Draghi si impegna ad affrontare. Su altrettanti fronti trover… - AdeccoItalia : Su cosa puntare per far ripartire il mercato del #lavoro nel 2021? Su @AlleyOop24, tre sfide da affrontare per supe… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Il derby russo è di Medvedev ?????? Il numero 4 al mondo stende in tre set il connazionale Rublev: per lui sono 12 i set co… - Eurosport_IT : Il derby russo è di Medvedev ?????? Il numero 4 al mondo stende in tre set il connazionale Rublev: per lui sono 12 i… - SNewsOnline : #Proofpoint presenta le tre sfide principali legate a #sicurezza e #compliance innescate dalla crescente domanda di… -

Ultime Notizie dalla rete : tre sfide 'Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso' Se si va ad analizzare i profili di alcuni componenti del nuovo Governo troviamo tre ministri e un ...titoli accademici e referenze non rappresentano la risposta alle serie problematiche e alle sfide ...

VIDEO DIRETTA fiducia Draghi, TEMPO REALE avanti con dichiarazioni di voto ...segnali che trasmettono fiducia al Paese e consentono di affrontare con determinazione le sfide del ... 16.59 - 'Sui temi del lavoro, Mario Draghi ha detto cose molte precise con, in particolare, tre ...

Digital collaboration, tre sfide legate alla compliance - BitMat Bitmat Dove va la Cina? Le sfide di Pechino 2021 secondo gli esperti Giovanni B. Andornino, Università di Torino Nell’immediato la Cina si trova particolarmente esposta sul versante della competizione globale per la vaccinazione contro l’infezione da Covid-19. La quest ...

Italbasket, ecco i 12 convocati per la sfida alla Macedonia del Nord Non faranno parte dei 12 contro la Macedonia del Nord, per rotazione, Michele Vitali e Simone Zanotti. Esordio assoluto in Nazionale A per Gabriele Procida. La squadra di coach Todorov è attualmente u ...

Se si va ad analizzare i profili di alcuni componenti del nuovo Governo troviamoministri e un ...titoli accademici e referenze non rappresentano la risposta alle serie problematiche e alle......segnali che trasmettono fiducia al Paese e consentono di affrontare con determinazione ledel ... 16.59 - 'Sui temi del lavoro, Mario Draghi ha detto cose molte precise con, in particolare,...Giovanni B. Andornino, Università di Torino Nell’immediato la Cina si trova particolarmente esposta sul versante della competizione globale per la vaccinazione contro l’infezione da Covid-19. La quest ...Non faranno parte dei 12 contro la Macedonia del Nord, per rotazione, Michele Vitali e Simone Zanotti. Esordio assoluto in Nazionale A per Gabriele Procida. La squadra di coach Todorov è attualmente u ...