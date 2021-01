L’autolesionismo tra i giovani è un dato di fatto | urge intervenire subito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo La scorsa settimana, al di là della crisi di governo, si è aperta con un episodio che lascia davvero senza parole: un adolescente ha quasi sfregiato in volto, con dei tagli alle guance, una sua amica. Il motivo è ancora al vaglio degli investigatori, forse per provare a quanto arrivasse la soglia di sopportazione del dolore o forse per somigliare al cattivo della Marvel Joker. Una vicenda che lascia sicuramente l’amaro in bocca data la fragilità dell’età dei due ragazzi, ma anche il motivo del gesto: come si può arrivare a fare una cosa simile per passare un po’ di tempo? Non sappiamo se il caso sia legato a questa difficile situazione che tutti noi stiamo affrontando ma l’aumento dei gesti autolesionistici tra i ragazzi è undi. Questa pandemia da cui inizialmente dovevamo uscire migliori ci ha messi di ...