Governo, Licheri “In Senato numeri incoraggianti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sono numeri incoraggianti. Il progetto di Conte è stato accolto, e su quello bisogna lavorare, vedremo nelle prossime ore se l’appello al senso alto della politica verrà raccolto”. Così il capogruppo del M5S in Senato, Ettore Licheri, commenta i 156 voti ottenuti dal Governo per la fiducia a Palazzo Madama. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sono. Il progetto di Conte è stato accolto, e su quello bisogna lavorare, vedremo nelle prossime ore se l’appello al senso alto della politica verrà raccolto”. Così il capogruppo del M5S in, Ettore, commenta i 156 voti ottenuti dalper la fiducia a Palazzo Madama. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

“Purtroppo c’è qualcuno che non costruisce e sta giocando con la stabilità del Paese e con il futuro dei cittadini. Noi cerchiamo di garantirlo, quel futuro”. Lo ha detto Ettore Licheri, capogruppo de ...

Il senatore del M5S alla fine di un enfatico intervento in favore del Governo (ANSA) ...

