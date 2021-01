Forte scossa di terremoto in Argentina: magnitudo 6.4 (Di martedì 19 gennaio 2021) Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito nella notte il nordovest dell’Argentina. L’epicentro è stato individuato a Pocito, nella provincia di San Juan, circa 800 chilometri dal confine con il Cile. Così viene riportato dai giornali locali. Alla prima scossa ne sono seguite almeno altre 4 di Forte entità. Non si hanno al momento notizie di danni alle cose o alle persone. La prima scossa, che è stata avvertita distintamente in una larga parte dell’Argentina, si è verificata intorno alla mezzanotte (le 4 in Italia): molti dei residenti sono stati sorpresi nel sonno. Una serie di scosse di assestamento sono state avvertite nella regione di Cuyo, subito dopo quella principale, le scosse di assestamento si sono succedute per circa un’ora. Tante le ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Undi6.4 ha colpito nella notte il nordovest dell’. L’epicentro è stato individuato a Pocito, nella provincia di San Juan, circa 800 chilometri dal confine con il Cile. Così viene riportato dai giornali locali. Alla primane sono seguite almeno altre 4 dientità. Non si hanno al momento notizie di danni alle cose o alle persone. La prima, che è stata avvertita distintamente in una larga parte dell’, si è verificata intorno alla mezzanotte (le 4 in Italia): molti dei residenti sono stati sorpresi nel sonno. Una serie di scosse di assestamento sono state avvertite nella regione di Cuyo, subito dopo quella principale, le scosse di assestamento si sono succedute per circa un’ora. Tante le ...

