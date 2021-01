Ddl ristori Rsa, la Commissione licenzia il provvedimento (Di martedì 19 gennaio 2021) provvedimento Aiuti alle Rsa in difficoltà economica per il Covid, in arrivo oltre 44,5 milioni: la Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha licenziato per l'Aula il disegno di legge ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 19 gennaio 2021)Aiuti alle Rsa in difficoltà economica per il Covid, in arrivo oltre 44,5 milioni: laSanità, presieduta da Alessandro Stecco, hato per l'Aula il disegno di legge ...

StefaniaMarcone : RT @LegacoopN: In onda 2° puntata 2021 Legacoop Informazioni TV?? - crpiemonte : Ddl ristori #Rsa, la Commissione #Sanità di @crpiemonte licenzia il provvedimento. Approda domani in Aula e stanzia… - LegacoopPeS : RT @LegacoopN: In onda 2° puntata 2021 Legacoop Informazioni TV?? - legcoopsociali : RT @LegacoopN: In onda 2° puntata 2021 Legacoop Informazioni TV?? - LegacoopN : In onda 2° puntata 2021 Legacoop Informazioni TV?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl ristori Ddl ristori Rsa, la Commissione licenzia il provvedimento http://gazzettadalba.it/ Ddl ristori Rsa, la Commissione licenzia il provvedimento

In arrivo oltre 44,5 milioni in aiuto alle Rsa in difficoltà economica per il Covid, provvedimento presentato per la Giunta regionale da Chiara Caucino.

Assessore Caucino: "42,5 mln di ristori per Rsa e Sociale. Risultato storico"

La misura passerà nel Consiglio Regionale di domani. L’esponente della giunta Cirio: "Una grande soddisfazione, risultato di mesi di lavoro a fianco dei più fragili".

In arrivo oltre 44,5 milioni in aiuto alle Rsa in difficoltà economica per il Covid, provvedimento presentato per la Giunta regionale da Chiara Caucino.La misura passerà nel Consiglio Regionale di domani. L’esponente della giunta Cirio: "Una grande soddisfazione, risultato di mesi di lavoro a fianco dei più fragili".