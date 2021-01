Crisi di governo, Pd a Conte: ora devi allargare o così non andiamo avanti. La conta fa paura (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri per superare lo scoglio del voto di oggi a palazzo Madama ci sono, ma ancora mancano quelli che permettano a Giuseppe Conte di poter sperare di governare. Il Pd di Nicola Zingaretti è... Leggi su ilmattino (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri per superare lo scoglio del voto di oggi a palazzo Madama ci sono, ma ancora mancano quelli che permettano a Giuseppedi poter sperare di governare. Il Pd di Nicola Zingaretti è...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - Rossana44792035 : RT @GiovanniG1950: #ItaliaViva #matteorenzi e tutti suoi parlamentari ,hanno avuto l'onere (molto) e l'onore (poco) per aver portato il g… - diegoformichell : RT @ElioLannutti: Crisi di Governo: in attesa di domani al Senato, il primo scoglio e’ stato superato. Forza e coraggio che ce la faremo! h… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Conte, maggioranza debole. Appello ai «volenterosi» Conte prende 321 voti Ma oggi al Senato rischia

Primo sì alla fiducia alla Camera. Giuseppe Conte non ha ricucito lo strappo con Italia Viva e ha usato la parola «incomprensibile» per definire la possibile crisi del ...

Vi racconto l’arcicontismo di Mastella

Meno male che c’è il sindaco di Benevento Clemente Mastella, già ministro del Lavoro col centrodestra di Silvio Berlusconi e ministro della Giustizia col centrosinistra di Romano Prodi. Questa strana ...

Primo sì alla fiducia alla Camera. Giuseppe Conte non ha ricucito lo strappo con Italia Viva e ha usato la parola «incomprensibile» per definire la possibile crisi del ...Meno male che c’è il sindaco di Benevento Clemente Mastella, già ministro del Lavoro col centrodestra di Silvio Berlusconi e ministro della Giustizia col centrosinistra di Romano Prodi. Questa strana ...