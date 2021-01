Congiunti, posso uscire dal mio Comune per andare dal fidanzato? Il parere degli esperti (Di martedì 19 gennaio 2021) Congiunti fuori Comune e Congiunti fuori Regione. I mesi passano, i Dpcm si rincorrono, le FAQ del Governo sono in aggiornamento da giorni, eppure il tema degli “affetti stabili” si ripropone ogni volta. In un’Italia divisa in zone “colorate”, c’è chi nella fascia rossa e arancione si fa una domanda: posso vedere il mio fidanzato/a che vive in un altro Comune/Regione? Rientra nella voce “comprovata esigenza o necessita?” Leggi anche: posso vedere il mio fidanzato? Le regole del nuovo Dpcm per i Congiunti “E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021)fuorifuori Regione. I mesi passano, i Dpcm si rincorrono, le FAQ del Governo sono in aggiornamento da giorni, eppure il tema“affetti stabili” si ripropone ogni volta. In un’Italia divisa in zone “colorate”, c’è chi nella fascia rossa e arancione si fa una domanda:vedere il mio/a che vive in un altro/Regione? Rientra nella voce “comprovata esigenza o necessita?” Leggi anche:vedere il mio? Le regole del nuovo Dpcm per i“E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. ...

CorriereCitta : Congiunti, posso uscire dal mio Comune per andare dal fidanzato? Il parere degli esperti #congiuntifuoricomune… - Stefano_Berti : @FBusbani @paoloangeloRF @AchilleVariati troppo gentile, che poi pensandoci bene si risolve anche il problema dei c… - rescue_me5 : @ssssunflowerrrr @gildeddaylight Semplicemente io credo che se avessero voluto avrebbe scritto chiaramente “i congi… - Bruce04109785 : @saylorglitch @GiuseppeConteIT @FontanaPres @Palazzo_Chigi Non è fatto 'apposta'. La questione CONGIUNTI non è stat… - giacomina1968 : Qualcuno mi può dire, allora, se posso vedere il mio ragazzo con cui sto assieme da 5 anni che abita a 2 minuti da… -

Ultime Notizie dalla rete : Congiunti posso Posso spostarmi in un'altra Regione per visitare i congiunti? Money.it