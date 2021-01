Zingaretti soddisfatto: 'La maggioranza assoluta alla Camera è un fatto politico molto importante' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Siamo solo al primo round ma il segnale è stato abbastanza forte: " Ottimo! maggioranza assoluta alla Camera. Un fatto politico molto importante. Ora avanti per il bene dell`Italia!" Lo ha scritto su ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) Siamo solo al primo round ma il segnale è stato abbastanza forte: " Ottimo!. Un. Ora avanti per il bene dell`Italia!" Lo ha scritto su ...

Noe_Urdangaray : RT @fanpage: Il Segretario Zingaretti soddisfatto per il sì della #Camera a Conte: 'Un fatto politico importante' - globalistIT : - serenel14278447 : RT @fanpage: Il Segretario Zingaretti soddisfatto per il sì della #Camera a Conte: 'Un fatto politico importante' - gionatarusso : RT @fanpage: Il Segretario Zingaretti soddisfatto per il sì della #Camera a Conte: 'Un fatto politico importante' - fanpage : Il Segretario Zingaretti soddisfatto per il sì della #Camera a Conte: 'Un fatto politico importante' -