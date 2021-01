WandaVision: Tom Hiddleston scherza con Paul Bettany (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tom Hiddleston accusa scherzosamente Paul Bettany di aver copiato il suo Loki, durante un evento virtuale per il lancio di WandaVision WandaVision è da poco sbarcata su Disney+ lasciando subito tutti a bocca aperta. La serie, che apre così la 4 fase dell’MCU, ha come protagonisti Paul Bettany nel ruolo di Visione ed Elizabeth Olsen in quello di Wanda Maximoff. Al di là della differenza di stile rispetto ai precedenti prodotti Marvel, l’attenzione si è focalizzata principalmente su alcuni aspetti della trama ancora sconosciuti: soprattutto nei confronti di Visione. Sono molte le teorie nate, visto il destino a cui è andato incontro in Avengers: Infinity War. WandaVision: Tom Hiddleston “accusa” Paul ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tomaccusa scherzosamentedi aver copiato il suo Loki, durante un evento virtuale per il lancio diè da poco sbarcata su Disney+ lasciando subito tutti a bocca aperta. La serie, che apre così la 4 fase dell’MCU, ha come protagonistinel ruolo di Visione ed Elizabeth Olsen in quello di Wanda Maximoff. Al di là della differenza di stile rispetto ai precedenti prodotti Marvel, l’attenzione si è focalizzata principalmente su alcuni aspetti della trama ancora sconosciuti: soprattutto nei confronti di Visione. Sono molte le teorie nate, visto il destino a cui è andato incontro in Avengers: Infinity War.: Tom“accusa”...

ReBeCCa_L_95 : RT @itsjustAry1: Nessuno: Tom hiddleston: entro, scateno l’apocalisse ed esco, ciao ciao RAGA IO STO IMPAZZENDOOOOOO LO AMO TROPPOOOOO #Wa… - zazoomblog : WandaVision: Tom Hiddleston “accusa” Paul Bettany di averlo copiato (VIDEO) - #WandaVision: #Hiddleston #“accusa” - cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: Tom Hiddleston “accusa” Paul Bettany di averlo copiato (VIDEO) - Chiai3Chiaiese : RT @MarvelFansIT: - Launch event di #WandaVision -probabile ritorno del cap -apparizione di tom hiddleston NON SO PER OGGI ABBIAMO FINI… - KateRickey5 : RT @tommospidey: Ora che quell’incubo di esame è passato (per il momento) posso concentrarmi sulle cose importanti: Avengers 5, Tom Hiddles… -

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision Tom WandaVision, Tom Hiddleston accusa scherzosamente Paul Bettany:'Visione è in stile Loki!' Everyeye Serie TV WandaVision: Tom Hiddleston scherza con Paul Bettany

Tom Hiddleston accusa scherzosamente Paul Bettany di aver copiato il suo Loki, durante un evento virtuale per il lancio di WandaVision.

I fumetti imperdibili per conoscere i protagonisti della serie WandaVision

I volumi imperdibili per scoprire tutta la loro storia, perfetti per accompagnare la visione di WandaVision la nuova serie Marvel Studios su Disney+ ...

Tom Hiddleston accusa scherzosamente Paul Bettany di aver copiato il suo Loki, durante un evento virtuale per il lancio di WandaVision.I volumi imperdibili per scoprire tutta la loro storia, perfetti per accompagnare la visione di WandaVision la nuova serie Marvel Studios su Disney+ ...