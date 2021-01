Usa | Campidoglio chiuso per “minaccia alla sicurezza”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildegli Stati Uniti è stato temporaneamenteper una “”. Lo riportano diversi media: secondo i cronisti presenti sul posto è stato diffuso unrme e le prove per la cerimonia d’insediamento di Joe Biden, in programma mercoledì 20 gennaio, sono state sospese. Altri testimoni avrebbero riportato la presenza di fumo, visto fuoriuscire in lontananza dsede del Congresso, mentre migliaia di agenti della guardia nazionale presidiano Capitol Hill ormai da giorni in vista della cerimonia di domani. Dopo l’assalto compiuto dai manifestanti pro Trump, l’Fbi ha diffuso unrme sulla possibilità che si verifichino nuovi scontri proprio in occasione dell’inaugurazione del nuovo mandato di Biden, a cui Trump però ...

Il complesso del Campidoglio , che ospita il Congresso americano, è stato messo in isolamento in entrata e in uscita. Il ...In lockdown l'area attorno al Campidoglio, evacuati i partecipanti alle prove per l'Inauguration Day: incendio scoppiato in accampamento di senzatetto ...