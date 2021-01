Maldini: “Se abbiamo parlato con Ibra di Mandzukic? Non è proprio così” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Poco prima della sfida contro il Cagliari, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky. Il tema è stato il mercato, soprattutto. Con una battuta anche su Mandzukic, che domani dovrebbe firmare il contratto con i rossoneri. “Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l’anno scorso e ora continuiamo”. Come si vive la questione Covid? “I giocatori sono pronti, noi seguiamo i protocolli cercando di fare tutto ciò che ci viene richiesto con la massima trasparenza”. Avete parlato con Ibrahimovic di Mandzukic? “Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Poco prima della sfida contro il Cagliari, il direttore tecnico del Milan, Paolo, haai microfoni di Sky. Il tema è stato il mercato, soprattutto. Con una battuta anche su, che domani dovrebbe firmare il contratto con i rossoneri. “Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l’anno scorso e ora continuiamo”. Come si vive la questione Covid? “I giocatori sono pronti, noi seguiamo i protocolli cercando di fare tutto ciò che ci viene richiesto con la massima trasparenza”. Aveteconhimovic di? “Non è. Noi conosciamo bene il carattere di, ci ...

