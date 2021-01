Inter-Juventus, la rabbia di Shade: “Peggio di quanto visto stasera non farei” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Comunque se non avete voglia di scendere in campo, io sono un discretoesterno e forse la nazionale cantanti svincola se fate una buona offerta. Peggio di quanto visto stasera non farei. Vivo a Torino quindi sarebbe anche comodo, fatemi sapere. Complimenti all’Inter”. Lo ha scritto il cantante Shade, noto tifoso bianconero, su twitter a proposito della brutta prestazione degli uomini di Pirlo contro l’Inter a San Siro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Comunque se non avete voglia di scendere in campo, io sono un discretoesterno e forse la nazionale cantanti svincola se fate una buona offerta.dinon. Vivo a Torino quindi sarebbe anche comodo, fatemi sapere. Complimenti all’”. Lo ha scritto il cantante, noto tifoso bianconero, su twitter a proposito della brutta prestazione degli uomini di Pirlo contro l’a San Siro. SportFace.

