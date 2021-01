DM me | un’app per dominarle tutte WhatsApp | Telegram e le altre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Quante app di instant messaging abbiamo ormai sui nostri smartphone? Se va bene almeno tre tra quella degli SMS,o equivalenti comeo, in tempi recentissimi Signal, ecome Instagram, Facebook Messenger etc., senza contare i social veri e propri come Facebook, Twitter e molti altri. Una situazione davvero ingarbugliata, che può essere dispersiva e difficile da gestire, nonostante lo sforzo di notifiche e centri di controllo vari. Per questo uno sviluppatore della nota community di Reddit ha creato DM me, un’unica app che ci dovrebbe aiutare a tenere tutto sotto controllo. Lo sviluppo di DM me è appena iniziato per cui l’app è ancora in fase di test e con funzionalità limitate (è comunque possibile provarla, visto che è già disponibile sul Google play Store), ma le potenzialità sono già ben ...