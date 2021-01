Cagliari-Milan 0-2, il tabellino (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cagliari - Il Milan risponde all'Inter e si riporta in testa dopo il 2-0 esterno rifilato al Cagliari che porta la firma di Zlatan Ibrahimovic : vantaggio al 6' del primo tempo su rigore, poi il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Ilrisponde all'Inter e si riporta in testa dopo il 2-0 esterno rifilato alche porta la firma di Zlatan Ibrahimovic : vantaggio al 6' del primo tempo su rigore, poi il ...

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - AzrofE : @ZZiliani Ma nn sarebbe cambiato niente..il Cagliari ha fatto mezzo tiro in porta...il Milan ha vinto cn merito - CapitanBergomi : RT @salda__: Rigore netto per il Milan Rigore nettissimo per il Cagliari Rosso giusto Giallo inesistente a Romagnoli Ma complessivamente a… -