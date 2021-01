(Di lunedì 18 gennaio 2021) A seguito di un incidente sulla via Pontina, abbandona l’auto perché al suo interno15in. E’ capitato nel pomeriggio di domenica ad, in via Nazzareno Strampelli poco dopo la rampa di via Pontina. Tutto ha avuto iniziato quando all’arrivo della polizia locale, uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, senza rilasciare alla controparte alcun documento o dichiarazione, è fuggito. E intanto che l’uomo è riuscito a scappare, gli agenti hanno perquisito la sua auto ormai abbandonata. All’interno dei sacchi, colmi di diverse confezioni di, sigari e tabacco oltre ad altro materiale della stessa tipologia. L’auto, inoltre, era priva di copertura assicurativa. Al momento non si esclude che lerinvenute siano oggetto ...

italiaserait : Ardea, nascondeva 15 mila euro in sigarette - romasulweb : Pontina, abbandona l'auto dopo incidente: nascondeva 15mila euro di sigarette - romatoday : Pontina, abbandona l'auto dopo #incidenteroma: nascondeva 15mila euro di sigarette -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea nascondeva

IlFaroOnline.it

A seguito di un incidente sulla via Pontina, abbandona l’auto perché al suo interno nascondeva 15mila euro in sigarette. E’ capitato nel pomeriggio di domenica ad Ardea, in via Nazzareno Strampelli ...La polizia locale: "Non si esclude che le sigarette rinvenute siano oggetto di contrabbando, così come potrebbe essere anche il bottino del furto in una tabaccheria" ...