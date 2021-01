Sci alpino | Foss-Solevaag sfata il tabù a Flachau Ginnis fa sognare la Grecia | 13° Moelgg

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sesto slalom e sesto vincitore diverso in questa stagione. Sebastianriesce a conquistare la prima vittoria in carriera nel secondo slalom di. Il norvegese aveva già chiuso in testa la prima manche, confermandosi anche nella seconda. Secondo posto per l’austriaco Marco Schwarz, staccato di 76 centesimi dalla vetta e che ha recuperato due posizioni rispetto alla prima manche. Sul podio ci sale anche Alexis Pinturault (+0.95), con il francese che ha consolidato ancora di più il suo ruolo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Quarto posto per lo svizzero Loic Meillard (+1.14), che ha preceduto l’austriaco Fabio Gstrein (+1.15), che ha sprecato la possibilità del podio dopo il secondo posto ottenuto nella prima manche. Sesto lo svizzero Luca Aerni (+1.31), che ha preceduto il norvegese Henrik ...