Milan, fatta per Mandzukic (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Milan forse domani annuncerà Mario Mandzukic. Dopo i contatti continui tra il club e l'entourage del giocatore ex Juventus e Bayern, a dare un'accelerata alla trattativa è stata la positività al Covid di Calhanoglu, che ha spinto il Milan a fare sul serio. Mandzukic, fresco di svincolo dai qatarioti dell'Al-Duhail, potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di domani, lunedì 18 gennaio. L'accordo si troverebbe sulla base di un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo legata ad alcune condizioni, come le presenze e in particolare la qualificazione alla prossima Champions League. L'ex Juve, che si sente in condizioni fisiche ottimali, intanto osserva lo sviluppo della trattativa da Zagabria e attende l'ok per raggiungere Milano a bordo di un volo privato.

