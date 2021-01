Lapo Elkann, la dichiarazione d'amore per la compagna a 'Domenica In' (Di domenica 17 gennaio 2021) L'imprenditore si è confidato con Mara Venier nel corso di un'intervista che non ha tralasciato gli aspetti più intimi del suo privato Leggi su today (Di domenica 17 gennaio 2021) L'imprenditore si è confidato con Mara Venier nel corso di un'intervista che non ha tralasciato gli aspetti più intimi del suo privato

TheDoc4Tweet : RT @blusewillis: L'aspirapolvere di Lapo Elkann. - LorianoRagni : @fanpage A me non fa Orrore Lapo Elkann, ma chi ancora lo sta a Sentire o gli dà Seguito, pensate come è Messo........?????? - infoitcultura : Chi è Joana Lemos? La ex pilota che ha conquistato il cuore di Lapo Elkann - Agato_Agato : Però il fratello fa le mascherine con il logo del governo. - VigilanzaT : A Domenica In, l'incontenibile Lapo Elkann fa spot a una decina di aziende, fra cui BMW, Maserati, Hublot ecc.. La… -